Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay oyunu Ankara'da kullandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, oyunu seçim bölgesi Ankara'da kullandı. Oktay, seçimlerin Türkiye ve millet için hayırlı olmasını dileyerek, "Söz de, karar da milletimizindir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, seçim bölgesi olan Ankara Yenimahalle'deki Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne gelerek, oyunu 1203 nolu sandıkta kullandı. Oktay, oy kullanmaya eşi Hümeyra Şahin Oktay ile birlikte geldi. Oy sırasında bekleyen ve vatandaşlarla sohbet eden Oktay, seçimlerin bayram havası ve demokrasi şöleni içerisinde gerçekleştiğini belirterek, milletin kararının bekleneceğini ifade etti. Oktay, "Bugün bayram havası, demokrasi şöleni içerisinde tüm Türkiye'de hem cumhurbaşkanlığı hem milletvekili seçimleri için sandık başındayız. Çok yoğun bir katılım var. Ankara'da şenlik havasını, bayram havasını, demokrasi şölenini görüyor, yaşıyoruz. İnşallah Türkiye için hayırlı olacak. Çok daha güçlü, çok daha geleceği, aydınlığı parlak Türkiye Yüzyılı'na hep birlikte yürüyeceğiz. Artık bugün doğru adam için söz de, karar da milletimizindir. Milletimiz kararını verecektir, hepimiz de bu karara saygılı olacağız. Türkiye için son derece güzel günleri birlikte yaşayacağız. Ben buradan özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Tüm dünya bu seçimleri yakinen takip ediyor. Aynı zamanda Türkiye'deki demokrasi olgunluğunun bir göstergesini de yaşıyoruz. Ben ısrarla iddialı bir biçimde de ortaya koymak istiyorum. Türkiye kadar dünyada seçimlerini şeffaf yapan, yapabilen, olgunluk içerisinde, bir bayram havası içerisinde seçimlerini geçiren ve bu kadar yüksek katılımla seçimlere katılan ve kararını veren başka bir ülke, başka bir milletin olduğunu göremiyoruz baktığımızda. Türkiye bu anlamda da dünyaya örnek teşkil etmektedir. Türkiye için milletimiz için hayırlı olsun, söz de, karar da milletimizindir" dedi. - ANKARA