Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Moritanya Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Bakanı Maiev'i kabul etti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Moritanya Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Bakanı Muhammed Abidine Maiev ile görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Moritanya Balıkçılık ve Deniz Ekonomisi Bakanı Muhammed Abidine Maiev ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde konuşan Oktay, iki ülke arasındaki ticaret hacminde yaşanan artışa işaret ederek, ortak tarihi ve kültürel bağların bulunduğu Moritanya ile iş birliğinin daha da artacağına inandığını söyledi. Kabulde Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de hazır bulundu. Politika AA / Abdullah Yasin Güler Politika Haberler

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