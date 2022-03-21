Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu andı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, vefatının 49. yılında halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nu andı.

Oktay, sosyal medya hesabından Aşık Veysel Şatıroğlu'nun, "Senden aldım bu feryadı/Bu imiş dünyanın tadı/Anılmazdı Veysel adı/O sana aşık olmasa" dizeleriyle, "Büyük ozan Aşık Veysel'i vefatının 49. yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyorum." mesajını paylaştı.