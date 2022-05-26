Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında, e-Ticaret Düzenleme Taslağı toplantısı yapıldı - Haberler

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında, e-Ticaret Düzenleme Taslağı toplantısı yapıldı

AA - Abdullah Yasin Güler - Politika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında, e-Ticaret Düzenleme Taslağı toplantısı yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında e-Ticaret Düzenleme Taslağı toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında e-Ticaret Düzenleme Taslağı toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıda, e-Ticaret ekosistemindeki yeni gelişmeler doğrultusunda, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da ortaya çıkan düzenleme ihtiyaçları ele alındı.

Toplantıda, "elektronik ticaret pazar yeri", "elektronik ticaret aracı", "hizmet sağlayıcı" gibi ihtiyaç duyulan yeni tanımlamaların mevzuata kazandırılması ile elektronik ticarette haksız ticaret uygulamalarına yönelik tedbirler görüşüldü.

Toplantıya, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Nurettin Canikli, Vedat Demiröz, Hayati Yazıcı, Hamza Dağ, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Üyesi Mustafa Akış, Cumhurbaşkanlığı Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürü Hakkı Susmaz ile, ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

AA / Abdullah Yasin Güler - Politika

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