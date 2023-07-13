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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Seyyid Abdulbaki Elhüseyni'nin Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Yılmaz, Elhüseyni'nin oğulları Muhammed Mübarek, Muhammed Emin ve Mahsum Elhüseyni'yi, Kahta ilçesinin Menzil köyündeki Seyyid Abdulhakim El Hüseyni Külliyesi'nde ziyaret ederek, başsağlığı diledi. Daha sonra Adıyaman Valiliğine geçen Yılmaz, deprem çalışmalarındaki son durumuna ilişkin Vali Osman Varol ve Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut'tan bilgi aldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Mustafa Alkayış, Resul Kurt, İshak Şan ve Hüseyin Özhan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hayatını kaybeden Seyyid Abdulbaki Elhüseyni'nin ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Yılmaz, Elhüseyni'nin oğulları Muhammed Mübarek, Muhammed Emin ve Mahsum Elhüseyni'yi, Kahta ilçesinin Menzil köyündeki Seyyid Abdulhakim El Hüseyni Külliyesi'nde ziyaret ederek, başsağlığı diledi.

Daha sonra Adıyaman Valiliğine geçen Yılmaz, deprem çalışmalarındaki son durumuna ilişkin Vali Osman Varol ve Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut'tan bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'a, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Mustafa Alkayış, Resul Kurt, İshak Şan ve Hüseyin Özhan da eşlik etti.

Kaynak: AA / Harun Kutbe - Politika

El Hüseyni AK Parti Adıyaman Politika Haberler

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