Haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "İsrail'in uluslararası sularda Sumud Filosu'na yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın...

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: "İsrail'in uluslararası sularda Sumud Filosu'na yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: " İsrail'in uluslararası sularda Sumud Filosu'na yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Türkiye'den İsrail'e peş peşe 'Sumud' tepkisi

İsrail'in barbarlığına Türkiye'den peş peşe tepkiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ebru Gündeş boşanır boşanmaz bambaşka birine dönüştü

Boşanır boşanmaz bambaşka biri oldu! Yeni imajı çok konuşulacak
Üniversitede yüz kızartan olay! Öğretim üyesi görevden uzaklaştırıldı

Üniversitede yüz kızartan olay! Öğretim üyesi görevden uzaklaştırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.