Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: " İsrail'in uluslararası sularda Sumud Filosu'na yaptığı hukuksuz ve barbar saldırı kabul edilemez. İnsanlığın ortak vicdanına yapılan bu saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum." - ANKARA

