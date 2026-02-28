Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, İstanbul'da partisinin İl Teşkilatı İftar Programı'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Evlatlarımız inançlarıyla, kariyerleri ve dini hassasiyetleriyle okulları arasında bir tercihte bulunmak zorunda kalmıyor. Güvenlik kuvvetlerimiz, üniversitelerimiz, yargımız, iş dünyamız, sendikalarımız artık vakitlerini siyasete balans ayarı yapmak için değil asli vazifelerini en güzel şekilde yerine getirmek için harcıyor" dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığınca Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi Hangar İstanbul'da düzenlenen İl Teşkilatı İftar Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl dönümü olması dolayısıyla 28 Şubat "postmodern darbesi"ne dikkati çekerek, 29 sene önce ikna odalarına alınan başörtülü kızların bugün mülkiyede, adliyede, askeriyede, iç ve dış siyasette, dünyada, kabinede yani devletin kademelerinde hiçbir kısıtlama olmadan özgürce görev yaptıklarını söyledi.

Vesayetçi zihniyetin tortuları temizlendikçe Türkiye'nin normalleştiğini, milletin huzura kavuştuğunu kaydeden Erdoğan, Türk demokrasisinin standartlarının yükseldiğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın kararlı, cesur, bir o kadar da akıllı ve sabırlı mücadelesi sayesinde bu noktalara gelindiğini belirterek, "Rabbim bugünkü kazanımlarımızda bugüne kadar elde ettiğimiz hak ve özgürlüklerde emeği, alın teri ve katkısı olan herkesten razı olsun diyorum. 28 Şubat'ın yıl dönümünde şunu da açık açık ifade etmek isterim. O karanlık ve kasvetli dönemler bir daha gelmemek üzere inşallah geride kalmıştır. Milletimizin 'gerici, mürteci, takunyalı, çarşaflı, sakallı' denilerek aşağılandığı, inancından dolayı tahkir edildiği günler artık geride kalmıştır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin kaptan köşkünde bizler olduğumuz müddetçe Allah'ın izniyle eskiyi hortlatmaya kimsenin gücü yetmez ve yetmeyecektir." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:"

"Şimdi, nesli tükenmekte olan üç-beş şuursuz çıkmış, yayınladıkları bildirilerle milletimizin fertleri arasına nifak sokmaya çalışıyor. Çocuklarımızın milli ve manevi değerleriyle erken yaşta tanışması, ruh ve medeniyet kökleriyle güçlü bağlar kurması bunların asabını bozuyor. Ana muhalefetin başındaki zat da 40 dereden 40 kova su getirerek akla ziyan argümanlarla bildiriyi yazan marjinallere lojistik destek veriyor. Millete gerici azınlık diyen bu kibir kulelerine sahip çıkıyor. Dikkat edin sürekli meydanlarda konuşuyor, mikrofonu elinden bırakmıyor ama beyefendi okullarda gönüllü ramazan etkinlikleri düzenlenmesine niçin karşı çıktıklarının cevabını bir türlü veremiyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyle ya çocukların iftar sofralarında bir araya gelecek olmasının neresi yanlış? Yardımlaşma ve dayanışmayı artıracak faaliyetler düzenlenmesinin neresi hatalı? Çocuklarımızın ramazan süslemesi yapmasının, neşe içinde cıvıl cıvıl ilahiler okumasının neresi sorunlu? Bunların hiçbirine makul, mantıklı ve hukuki bir cevabı yok. Ana muhalefetin başındaki zat kusura bakmasın biz doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz. Medeniyet mirasımızı, Cumhuriyetimizin kazanımlarını, milletimizin hak ve özgürlüklerini inşallah daha da zenginleştirerek yarınlara taşıyacağız. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bir kez daha Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum, kalın, sağlıcakla. Rabbim bizleri Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduğu gibi inşallah Ramazan Bayramı'na da kavuştursun diye dua ediyorum. "