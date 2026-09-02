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Erdoğan'dan Yunanistan'a: Haklarımızı Çiğnetmeyiz

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a seslenerek Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü olmadığını ancak haklarını da kimseye çiğnetmeyeceğini, uluslararası anlaşmaların ihlalinin kimseye fayda sağlamayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Yunanistan'ın şunu artık anlaması lazım. Türkiye'nin, kimsenin toprağında gözü yoktur ancak kimseye de haklarını çiğnetmez. Uluslararası anlaşmaların hiçe sayılması ve bunların çiğnenmesi kimseye fayda sağlamayacaktır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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