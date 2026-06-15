Erdoğan: Türkiye diplomasinin kalbi oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı