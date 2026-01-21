Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Temennimiz daha fazla kan akmadan artık bu meselenin kalıcı biçimde çözülmesi, Suriye'nin kuzeyindeki belli alanlara sıkışmış terör örgütünün silah bırakması, tasfiye olması ve daha fazla çatışmaya mahal verilmemesidir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Temennimiz daha fazla kan akmadan artık bu meselenin kalıcı biçimde çözülmesi, Suriye'nin kuzeyindeki belli alanlara sıkışmış terör örgütünün silah bırakması, tasfiye olması ve daha fazla çatışmaya mahal verilmemesidir." - ANKARA

