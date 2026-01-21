Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Temennimiz daha fazla kan akmadan artık bu meselenin kalıcı biçimde çözülmesi, Suriye'nin kuzeyindeki belli alanlara sıkışmış terör örgütünün silah bırakması, tasfiye olması ve daha fazla çatışmaya mahal verilmemesidir."
