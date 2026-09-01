Haberler

Erdoğan'dan ŞİÖ Zirvesi'nde Barış Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) genişletilmiş formatta düzenlenen zirvesinde yaptığı konuşmada, "Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diploamsi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor, bölgemizde, tüm dünyada barış...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) genişletilmiş formatta düzenlenen zirvesinde yaptığı konuşmada, "Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diyalog ve diploamsi yoluyla çözüme kavuşturulması için sorumluluk alıyor, bölgemizde, tüm dünyada barış için, huzur ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şangay'da dünyaya seslendi! İsrail'e özel vurgu

Şangay'da dünyaya seslenen Erdoğan, İsrail'e özel parantez açtı

35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi

Trafikte bir devir kapandı! Bugün sessiz sedasız devreye girdi
Esenyurt canavarı ikinci cinayeti itiraf etti: Genç kızın cesedi bulundu

Esenyurt canavarı ikinci cinayeti itiraf etti: Genç kızın cesedini...
Böyle hırsızlık görülmedi! Çantayı çaldı, 10 dakika sonra iade istedi

Pişkin hırsızın talebi pes dedirtti
Gazze'de can kaybı 73 bin 462'ye yükseldi

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 73 bin 462'ye yükseldi
Giresun'da 3 günde 700'ü aşkın kişi hastanelik oldu! Belediyeden dikkat çeken açıklama

İlçe diken üstünde! Hastaneler dolup taştı, beklenen açıklama geldi
KAP geldi! İşte Osimhen'in yedeği

KAP geldi! İşte Osimhen'in yedeği