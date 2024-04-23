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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel ile görüşme yapacak

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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Özgür Özel'den görüşme talebi geldi.

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Özgür Özel'den görüşme talebi geldi. Önümüzdeki hafta görüşeceğiz."

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Politika Haberler

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