Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgür Özel ile görüşme yapacak
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Özgür Özel'den görüşme talebi geldi.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Özgür Özel'den görüşme talebi geldi. Önümüzdeki hafta görüşeceğiz."
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Özgür Özel'den görüşme talebi geldi. Önümüzdeki hafta görüşeceğiz."
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