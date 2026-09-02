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Erdoğan: Karadeniz'de Sivil Taşımacılık Güvenliği Şart

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de sivil deniz taşımacılığının güvenliğinin önemine dikkat çekerek, tarafların mücadelesinin sivillerin ve ticari hayatın güvenliğini ortadan kaldıracak noktaya taşınmaması gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Karadeniz'de sivil deniz taşımacılığının güvenliği önemli. Tarafların mücadelesi sivillerin, ticari hayatın güvenliğini ortadan kaldıracak noktaya taşınmalı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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