Erdoğan: Karadeniz'de Sivil Taşımacılık Güvenliği Şart
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz'de sivil deniz taşımacılığının güvenliğinin önemine dikkat çekerek, tarafların mücadelesinin sivillerin ve ticari hayatın güvenliğini ortadan kaldıracak noktaya taşınmaması gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: " Karadeniz'de sivil deniz taşımacılığının güvenliği önemli. Tarafların mücadelesi sivillerin, ticari hayatın güvenliğini ortadan kaldıracak noktaya taşınmalı."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı