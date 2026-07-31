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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail’in saldırıları altında olan Gazze’de, Batı Şeria’da, Lübnan’da hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı yürekten selamlıyorum" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail’in saldırıları altında olan Gazze’de, Batı Şeria’da, Lübnan’da hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı yürekten selamlıyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " İsrail'in saldırıları altında olan Gazze'de, Batı Şeria'da, Lübnan'da hayata tutunma mücadelesi veren tüm yavrularımızı yürekten selamlıyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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