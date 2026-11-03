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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Devlet Başkanı ile görüşmemde Fırtına obüsleri ve Altay tankı gibi başarılı projelerin sayısının artırılması gerektiğine işaret ettik."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı