Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz hangi görüşe sahip olursa olsun ihanet çukuruna düşmediği sürece tüm vatandaşlarımızın başarıları ile iftihar ediyoruz" dedi.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz hangi görüşe sahip olursa olsun ihanet çukuruna düşmediği sürece tüm vatandaşlarımızın başarıları ile iftihar ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz hangi görüşe sahip olursa olsun ihanet çukuruna düşmediği sürece tüm vatandaşlarımızın başarıları ile iftihar ediyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İngiltere'de Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait savaş eğitim uçağı düştü: 2 pilot son anda kurtuldu

Uçak bir anda alev topuna döndü! Pilotlar son anda kurtuldu
THY, Boeing'ten 150 adet uçak satın alacak

THY'den dev anlaşma! Bugüne kadarki en büyük sipariş

Fon mağdurları paralarını geri alabilecek mi? Bakan Gürlek'ten merak edilen soruya yanıt

Bakan Gürlek'ten fon mağduru vatandaşları rahatlatan sözler

Rahip Rupnik’in cinsel tacizine maruz kaldığını iddia eden 5 kadın Papa'ya mektup yazdı

Katolik Kilisesi'ni sarsan skandal! 5 kadın Papa'ya mektup gönderdi
Tutuklanan Pusula Holding Başkanı Serdar Turhan'ın gözaltı anı görüntülendi

Tutuklanan Pusula Holding Başkanının gözaltı görüntüsü ortaya çıktı
Aralarında Tera ve Pusula yöneticilerinin de olduğu 11 zanlının mal varlığına el konuldu

Soruşturma büyüyor! Mal varlıklarına el konuldu
Sayıştay Sinop Belediyesi'ne 'zimmet' yazdı: Para tahsil edildi, idarenin kayıtlarına hiç girmedi

Belediye personeli zimmetine para geçirmiş!