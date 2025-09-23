Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Antisemitizmi körükleyen bu cinnet hali daha fazla devam edemez. Gazze'de ateşkes bir an önce sağlanmalı,...

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Antisemitizmi körükleyen bu cinnet hali daha fazla devam edemez. Gazze'de ateşkes bir an önce sağlanmalı, saldırılar durmalı, insani yardımların engelsiz girişine mutlaka izin verilmeli. Soykırım kadrosunun uluslarası hukuka hesap vermesi temin edilmelidir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Antisemitizmi körükleyen bu cinnet hali daha fazla devam edemez. Gazze'de ateşkes bir an önce sağlanmalı, saldırılar durmalı, insani yardımların engelsiz girişine mutlaka izin verilmeli. Soykırım kadrosunun uluslarası hukuka hesap vermesi temin edilmelidir. İnşallah bu gerçekleşecektir. Gazze'de yaşanan barbarlığa karşı tavır almayan herkes bu vahşete ortaktır. Gün bugündür. Gün insanlık adına Filistinli masumların yanında dimdik durma günüdür" dedi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
