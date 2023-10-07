Erdoğan: Türkiye'nin güvenliği neyi gerektiriyorsa yapmaktan geri durmuyoruz (4)

ERDOĞAN, YENİDEN SEÇİLDİCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4'üncü Olağanüstü Kongresi'nde delegeler tarafından kullanılan geçerli 1399 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi.

ERDOĞAN, YENİDEN SEÇİLDİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 4'üncü Olağanüstü Kongresi'nde delegeler tarafından kullanılan geçerli 1399 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Büyük kongre seçim tutanağına göre 1402 oy kullanıldı. Geçerli oy sayısı 1399. Geçersiz oy sayısı 3. Cumhurbaşkanımız ve genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 1399 oyun tamamını alarak yeniden AK Parti Genel Başkanı olarak seçildi" dedi.

MKYK LİSTESİ

Kongrede Merkez Karar ve Yönetim Kurulu da belirlendi. 75 kişinin yer aldığı listedeki şu isimler yer aldı; Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Günnar, Ahmet Arslan, Ahmet Bilal Kıymaz, Ahmet Büyükgümüş, Ahmet Mücahit Arınç, Ali Demirel, Ali İhsan Yavuz, Ali Karakaş, Atakan Yılmaz, Ayşe Nevin Sert, Aziz Babuşcu, Belgin Uygur, Betül Altınsoy, Cem Duran Uzun, Cemal Donat, Çiğdem Karaaslan, Dilek Yıldız Büyükdağ, Efkan Ala, Emir Yasirkekeç, Emre Ete, Erdoğan Özegen, Erkan Güral, Erkan Kandemir, Eyüp Gökhan Özkekin, Fahrettin Yahşi, Fatih Şahin, Fatma Betül Sayan Kaya, Fevzi Polat, Halil İbrahim Yıldız, Hamza Dağ, Hasan Basri Yalçın, Hasan Sert, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, Hayati İnanç, Hayati Yazıcı, Hülya Terzioğlu, İlyas Şeker, Kuddusi Müftüoğlu, Lütfiye Selva Çam, Mahir Ünal, Mehmet Kasım Gülpınar, Mehmet Sait Kirazoğlu, Mehmet Sükrü Erdinç, Mehmet Umut Tuncer, Melek Şimşek, Menderes Mehmet Teyfik Türel, Metin Tarhan, Muhammed Ali Kaldırım, Mustafa Elitaş, Mustafa Sever, Mustafa Şen, Nihat Zeybekçi, Orhan Karasayar, Orhan Miroğlu, Ömer Çelik, Ömer Faruk Besli, Ömer İleri, Ömer Serdar, Önder Matlı, Remzi Albasan, Reşide Yüksel, Sena İpşirli, Serdar Kılıç, Serpil Kavrak, Sevan Sıvacıoğlu, Sevilay Tuncer, Sibel Betül Birer, Sümeyye Bozkurt, Şebnem Koçakelçi, Türk İslam Karakoç, Umut Arman Sonay, Vedat Demiröz, Yelda Erol Gökcan, Yusuf Ziya Yılmaz, Zafer Sırakaya.

MERKEZ DİSİPLİN KURULU

Merkez Disiplin Kurulu; Abbas Aydın, Abdulmecit Tarhan, Ayşe Deniz Çelik, Büşra Koyuncu, Halit Çokan, Mehmet Altay, Mehmet Hakan Yılmaz, Mehmet Sarı, Muhammet Ali Yılmaz, Nazif Barış Çiftçioğlu, Saliha Dönmez, Zahir Soğanda, Zeynep Gül Yılmaz'dan, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu; Cemal Bekle, İffet Polat, Tülay Kaynarca, Siyasi Erdem Etik Kurulu ise Abdurrahman Öz, Hüseyin Özbakır, İsmail Cenk Dilberoğlu, Sebahattin Karakelle ve Serap Yahşi Yaşar'dan oluştu.