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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "13 buçuk yıllık zulmün ardından İsrail’in ağır tahriklerine rağmen Suriye’de barışın, huzurun ve istikrarın tekrar boy vermeye başladığını görüyoruz."

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: '13 buçuk yıllık zulmün ardından İsrail’in ağır tahriklerine rağmen Suriye’de barışın, huzurun ve istikrarın tekrar boy vermeye başladığını görüyoruz.'
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "13 buçuk yıllık zulmün ardından İsrail’in ağır tahriklerine rağmen Suriye’de barışın, huzurun ve istikrarın tekrar boy vermeye başladığını görüyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "13 buçuk yıllık zulmün ardından İsrail'in ağır tahriklerine rağmen Suriye'de barışın, huzurun ve istikrarın tekrar boy vermeye başladığını görüyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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