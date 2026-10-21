Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "13 buçuk yıllık zulmün ardından İsrail’in ağır tahriklerine rağmen Suriye’de barışın, huzurun ve istikrarın tekrar boy vermeye başladığını görüyoruz."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "13 buçuk yıllık zulmün ardından İsrail’in ağır tahriklerine rağmen Suriye’de barışın, huzurun ve istikrarın tekrar boy vermeye başladığını görüyoruz.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "13 buçuk yıllık zulmün ardından İsrail'in ağır tahriklerine rağmen Suriye'de barışın, huzurun ve istikrarın tekrar boy vermeye başladığını görüyoruz."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı