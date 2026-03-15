KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel'i Kabul Etti

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'i kabul etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kabulde, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü de hazır bulundu. Kabul sırasında karşılıklı hediye takdiminde bulunuldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı