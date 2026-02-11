Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeynep Güneş ve beraberindeki kadınlar ile fotoğraf çektirdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yöresel kıyafeti nedeniyle eleştirilen Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'i TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'nda ağırladı. Güneş'e destek mesajı veren Erdoğan, toplantı sonrası birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yöresel kıyafeti nedeniyle hakarete maruz kalan Eskişehir Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e destek vererek, kendisini TBMM AK Parti Grup Toplantısı'nda ağırladı.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Grup toplantısında Zeynep Güneş'e "Belediye Başkanımız Zeynep Güneş ile birlikte tüm hanım arkadaşlarımıza, Anadolu kadınının bin yıllık asaletini bugün burada bir kez daha gösterdikleri için şükranlarımı sunuyorum" diyerek desteği açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubundan sonra Güneş ve beraberindeki kadınlar ile fotoğraf çektirdi.

YAN YANA OTURDULAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonun ön sıralarında kendisi için ayrılan bölüme geçerek, konuşmasına başlamadan önce bir süre Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş ile yan yana oturdu.

DUYGUSAL ANLAR YAŞANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüden partililere hitap ettiği sırada, Belediye Başkanı Güneş'in duygulandığı görüldü. Erdoğan'ın konuşması esnasında gözyaşlarına hakim olamayan Güneş, kendisine gösterilen bu anlamlı destekten dolayı büyük onur duyduğunu ifade etti.

Olgun Kızıltepe
