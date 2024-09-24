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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile Görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu sırasında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi ve Atina Bildirgesi'nin uygulanması konuları ele alındı. Erdoğan, Gazze'deki insani kriz ve İsrail'in saldırılarına da dikkat çekerek, insani yardımların engellenmeden ulaşmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu için geldiği New York'taki Birleşmiş Milletler binasında Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul etti.

Görüşmede, Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Yunanistan'ın iyi komşuluk esası ekseninde geleceğe emin adımlarla ilerleyebileceğini, iki ülke arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinin ve Atina Bildirgesi'nin lafzı ve ruhu doğrultusunda hareket etmenin iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'in Gazze başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki saldırılarının masum sivillerin yanı sıra bölgenin huzurunu hedef aldığını, krizin bölgeye yayılması riskinin bulunduğunu, insani yardımların Gazze'ye engelsiz ulaştırılması için İsrail'e baskı yapılmasının önemli olduğunu söyledi. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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