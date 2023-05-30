Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkez Yürütme Kurulu toplantısına katıldığı AK Parti Genel Merkezi'nde bulunan Seçim Koordinasyon Merkezi'ni (SKM) ziyaret etti. SKM görevlileri, Erdoğan'ı salona girerken 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları ile karşıladı. Erdoğan, yerel seçimlere hazırlık yapacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yerel seçime şimdiden hazırlanmaya başlayacağız

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Yerel yönetim seçimlerine şimdiden hazırlanmaya başlayacağız" dedi.

Erdoğan, bir SKM görevlisinin yakını olan 'Hamza' isimli çocukla da telefonda görüşmesi gerçekleştirdi.