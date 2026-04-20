Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Genel Valisi Kiro ile bir araya gelecek

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Cindy Kiro'nun yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini duyurdu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yeni Zelanda Genel Valisi Dame Cindy Kiro, Çanakkale Kara Muharebelerinin 111'inci Yıl Dönümü ve Anzak Günü Anma Törenleri münasebetiyle 20-26 Nisan 2026 tarihlerinde ülkemizi ziyaret etmektedir. Konuk Valinin ziyareti çerçevesinde 21 Nisan 2026 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmeleri planlanmaktadır. Görüşmede, Türkiye ve Yeni Zelanda arasında tarihi dostluğa dayanan ilişkilerin daha da geliştirilmesine yönelik adımlar ele alınacaktır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı