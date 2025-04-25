Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakanı Luxon'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon'u İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde kabul etti. Görüşmede, bölgesel ve küresel konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Zelanda Başbakanı Christopher Luxon'u İstanbul'da kabul etti. Beşiktaş Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleşen görüşmede iki lider Türkiye ile Yeni Zelanda ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele aldı.

İkili görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Yeni Zelanda arasında tarihi dostluk bağları bulunduğunu, Türkiye'nin Yeni Zelanda'yı Pasifik bölgesinde önemli bir ortak olarak gördüğünü, iki ülke arasında ticaret, ulaştırma, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda atılan ve atılacak adımlarla iş birliğini kuvvetlendirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın önemli sınamalarla karşı karşıya bulunduğunu, Gazze'deki İsrail saldırılarının durması için Türkiye'nin gayret gösterdiğini, bölgede kalıcı barışın sağlanmasının ancak iki devletli çözümle mümkün olduğunu kaydetti.

Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti. - İSTANBUL