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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni kapıların açıldığı, Türkiye'nin tarih sahnesinde hem de çok güçlü biçimde yerini aldığı bir sürece adım atıyoruz. Kimsenin önüne geçemeyeceği bu yeni dönemin mimarı ve mihmandarı inşallah gençler olacak."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı