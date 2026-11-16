Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni kapıların açıldığı, Türkiye’nin tarih sahnesinde hem de çok güçlü biçimde yerini aldığı bir sürece adım atıyoruz. Kimsenin önüne geçemeyeceği bu yeni dönemin mimarı ve mihmandarı inşallah gençler olacak."

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni kapıların açıldığı, Türkiye’nin tarih sahnesinde hem de çok güçlü biçimde yerini aldığı bir sürece adım atıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yeni kapıların açıldığı, Türkiye'nin tarih sahnesinde hem de çok güçlü biçimde yerini aldığı bir sürece adım atıyoruz. Kimsenin önüne geçemeyeceği bu yeni dönemin mimarı ve mihmandarı inşallah gençler olacak."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 19 sitede yayınlandı.
Galatasaray'dan sürpriz karar! Samsunspor maçının stadı değişti

Korkulan oldu! Hafta sonu oynanacak maçın adresi değişti
Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı80

15 bin liralık zam beklentisine darbe! Emekliye yeni formül
Ünlü fenomen dudak dolgularını eritmek istedi, yüzü tanınmaz hale geldi

Fenomenin verdiği karar pahalıya patladı
Karadeniz'de yük gemisi battı! 12 Türk mürettebatın tamamı kurtarıldı12

Karadeniz'de gemi patlayarak battı! Kayıp 12 mürettebattan haber var
Genç doktor Pelin Pınar'ın şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler11

Genç doktor Pelin'in şüpheli ölümünde babadan sarsıcı sözler
Galatasaray'ı yıkan sakatlık haberi! Kritik maç öncesi Uğurcan Çakır şoku

Galatasaray'ı yıkan sakatlık haberi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur

Kayıtsız kalamadığı pankart! Önce okudu, sonra muhalefete saydırdı