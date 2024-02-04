Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, helikopter kazasında yaralanan teknisyeni ziyaret etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'te bulunduğu sırada helikopter kazasında yaralanan teknisyen Emrah Yıldız'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Erdoğan, Yıldız'ın sağlık durumu hakkında bilgi aldı ve ailesiyle de ilgilendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kaza kırıma uğrayan helikopterde yaralanan teknisyen Emrah Yıldız'ı tedavi gördüğü Gaziantep Şehir Hastanesinde ziyaret etti.

Gaziantep Şehir Hastanesi açılışı, Akkent Millet Cami açılışı ve depremzedelere konut teslim töreni için Gaziantep'te bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, helikopter kazasında yaralanan teknisyen Emrah Yıldız'ı ziyaret etti. Erdoğan, hastane yetkililerinden ve doktorlardan teknisyenin sağlık durumu hakkında bilgi alarak gereken her şeyin yapılmasını istedi. Erdoğan, ziyaret sırasında Yıldız'ın ailesi ile de yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Emrah Yıldız Gaziantep Kaza Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Manchester Utd - West Ham maçı hangi kanalda, saat kaçta? Manchester Utd - West Ham maçı nereden izlenir? Chelsea - Wolverhampton maçı hangi kanalda, saat kaçta? Chelsea - Wolverhampton maçı nereden izlenir? Bournemouth - Nottingham Forest maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bournemouth - Nottingham Forest maçı nereden izlenir? KASIMPAŞA – ALANYASPOR CANLI: Kasımpaşa – Alanyaspor maçı nereden, nasıl izlenir? Kasımpaşa Alanyaspor canlı yayın linki! GENÇLERBİRLİĞİ – ÇORUM FK CANLI: Gençlerbirliği – Çorum FK maçı nereden, nasıl izlenir? Gençlerbirliği Çorum FK canlı yayın linki! Kasımpaşa - Alanyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Kasımpaşa - Alanyaspor maçı nereden izlenir? Gençlerbirliği - Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Gençlerbirliği - Çorum FK maçı nereden izlenir? Yargı Fırat kim, gerçek adı nedir? Alican Yücesoy kimdir, kaç yaşında ve nereli? Yargı full HD bölüm izle! Yargı 81. bölüm tek parça izle! Yargı son bölüm neler oldu? DEM Parti İstanbul adayı Başak Demirtaş olacak mı? DEM Parti İstanbul adayı kim olacak? Yönetmelik nedir, kim çıkarır? TBMM yönetmelik çıkarabilir mi? Beşiktaş-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Trabzonspor FK hangi kanalda, şifresiz mi? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 4 ŞUBAT | Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir? Aile Gençlik Fonu başvuruları ne zaman başlıyor, şartları neler? Aile Fonu başvuruları (E-Devlet) nasıl yapılır? Kıvanç Tatlıtuğ abisi kim? Cem Tatlıtuğ kimdir, kaç yaşında?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title