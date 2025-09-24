Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temasları kapsamında Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürüyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüşen Erdoğan, daha sonra ABD İş Konseyi Başkanı ve ABD'li CEO Başkanı Hamdi Ulukaya ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Macron ile görüşmesinin ardından İklim Zirvesi'ne hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüştü. - NEW YORK