Haberler

Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı ile Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temasları kapsamında Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York temasları kapsamında Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği New York'ta temaslarını sürdürüyor. Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile görüşen Erdoğan, daha sonra ABD İş Konseyi Başkanı ve ABD'li CEO Başkanı Hamdi Ulukaya ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi. Macron ile görüşmesinin ardından İklim Zirvesi'ne hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Devlet Başkanı Luong Cuong ile görüştü. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Müslüman ülkelerden çağrı: Zorla sürgünü reddediyoruz, Gazze'de derhal ateşkes olmalı

ABD'de kritik toplantı! Müslüman ülkelerin ortak bir isteği var
Endonezya Cumhurbaşkanı'nın BM'deki İsrail çıkışı tepki çekti

240 milyon Müslüman'ı temsil eden liderin İsrail hassasiyetine bakın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.