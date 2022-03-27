Cumhurbaşkanı Erdoğan ve genç çiftçi arasında güldüren diyalog: Beni ortaklığa kabul eder misin?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, önceki gün Tokat'taydı. Havalimanı açılışı dahil birçok programa katılan Cumhurbaşkanı, akşamında ise çiftçilerle bir araya geldi. Erdoğan ve genç bir çiftçi arasındaki diyalog ise programda eğlenceli anlar yaşanmasına neden oldu.

"EN BÜYÜK DESTEK BİZİM DÖNEMİMİZDE VERİLDİ"

Ülkemizde tarıma ve hayvancılığa en büyük destekler bizim dönemimizde verildi" diyen Erdoğan, çiftçilere son 20 yılda yaklaşık 470 milyar lira destek ödemesi yaptıklarını, 2022 yılı için tarımsal desteleme bütçesinin 25,8 milyar lira olarak planladıklarını, ilavelerle 29 milyar liraya yükselttiklerini belirtti.

"KÖYÜMDE HAYVANCILIK YAPIYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından programda çiftçiler de söz aldı. Sevilay Kılıçarslan, 25 yaşında olduğunu ve çilek üretimi yaptığını söyledi. Kılıçarslan, "'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var' projesiyle birlikte, köyüme dönerek küçükbaş hayvancılık yapıyorum" dedi.

"KÜÇÜKBAŞA ÇOBAN BULMAK ÇOK ZOR"

Erdoğan'ın "Kaç baş?" sorusu üzerine Kılıçarslan, "100 baştı, şu an 200'ü geçti. Küçükbaş hayvancılıkta çoban bulmak çok zor, Tarım Bakanlığımız bununla ilgili çalışma yaptı ama sigorta priminin ödenmesi için desteklerinizi bekliyoruz" diye konuştu.

"ÇİLEK ÜRETİCİLİĞİ KARLI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Nasıl karlı bir iş mi?" sorusunu yönelttiği Kılıçarslan, "Evet çok karlı. Çilek üretimi daha çok karlı. Ben daha çok memnunum çilek üreticiliğinden" yanıtını verdi.

"BENİ ORTAKLIĞA KABUL EDER MİSİN?"

Erdoğan'ın, "Bana bak, ortaklığa kabul eder misin?" esprisi üzerine Kılıçarslan "Tabi ki Cumhurbaşkanım" karşılığını verince Erdoğan, "Bak, 'Tabi ki' dedi Vedat. Yani şöyle biraz da cumhurbaşkanımıza gönderelim demedin" diye konuştu. Bu sırada salondakilerin de diyalog nedeniyle güldükleri görüldü.