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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli görüşmesi başladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başladı. Erdoğan daha sonra TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u kabul edecek.

ÖNCE BAHÇELİ'Yİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te Bahçeli'yi, saat 17.00'de ise Kurtulmuş'u kabul edeceği belirtildi. Saat 15.15'te Erdoğan-Bahçeli görüşmesi başladı.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
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