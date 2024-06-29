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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve damadı Berat Albayrak uzun süre sonra aynı karede

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İstanbul'da torunu Ahmet Akif Albayrak'ın mezuniyet törenine katıldı. Törende çekilen aile fotoğrafında Erdoğan'ın damadı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da yer aldı.

Uzun süredir ortalarda görünmeyen eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ahmet Akif Albayrak'ın mezuniyet töreninde görüntülendi.

UZUN SÜRE SONRA AYNI KAREDELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı törende bir de aile fotoğrafı çekildi. Böylece Erdoğan, damadı Albayrak ile uzun süre sonra aynı fotoğraf karesine girmiş oldu.

İşte o fotoğraf karesi;

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve damadı Berat Albayrak ayalar sonra aynı karede

Kaynak: Haberler.com / Politika

Berat Albayrak Emine Erdoğan İstanbul Eğitim Politika Güncel Haberler

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