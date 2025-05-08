Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakıflarımızı ve hayırseverlerimizi gençlerin yuva kurmasına daha fazla destek olmaya çağırıyorum"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakıflarımızı ve hayırseverlerimizi gençlerin yuva kurmasına daha fazla destek olmaya çağırıyorum" -Cumhurbaşkanı Erdoğan: -"İster töre ister gelenek ister güncel akım bahanesiyle olsun evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vakıflarımızı ve hayırseverlerimizi gençlerin yuva kurmasına daha fazla destek olmaya çağırıyorum"
-Cumhurbaşkanı Erdoğan:
-"İster töre ister gelenek ister güncel akım bahanesiyle olsun evliliğin zorlaştırılmasını asla doğru bulmuyoruz. Evliliğin önündeki engellerin kaldırılması lazım."
ANKARA- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Kongre ve Kültür Merkezi'nde Vakıflar Haftası Kutlama Programı'nda konuştu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK - Politika