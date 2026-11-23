Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzülerek görüyoruz ki bazı muhalefet aktörleri şov peşinde koşmak dışında hiçbir şey yapmıyor, politika üretmiyor."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzülerek görüyoruz ki bazı muhalefet aktörleri şov peşinde koşmak dışında hiçbir şey yapmıyor, politika üretmiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzülerek görüyoruz ki bazı muhalefet aktörleri şov peşinde koşmak dışında hiçbir şey yapmıyor, politika üretmiyor."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı