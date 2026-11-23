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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üzülerek görüyoruz ki bazı muhalefet aktörleri şov peşinde koşmak dışında hiçbir şey yapmıyor, politika üretmiyor."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı