Erdoğan, Umman Sultanı ile bölgesel barışı görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık ile telefon görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel konuları ele aldı; savaşın yeniden alevlenmesine karşı çıkarak kalıcı barış için diplomatik adımları destekledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık'la telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Erdoğan ve Heysem Bin Tarık, Türkiye-Umman ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, bölgedeki savaşın yeniden alevlenmesinin kimsenin yararına olmadığını, diplomatik adımların desteklenmesinin önem arz ettiğini, Türkiye olarak bölgedeki kardeş ülkelerle birlikte kalıcı barış için gayret gösterdiklerini belirtti.

Türkiye olarak Filistin topraklarında barış ve istikrarın tesisi için de çabaladıklarını kaydeden Erdoğan, Filistin halkının hukukunu korumak adına her platformda ellerinden gelen desteği vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem Bin Tarık'ın Kurban Bayramı'nı da tebrik etti.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı
