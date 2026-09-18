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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı rekordan rekora koşuyor. Havalimanımız geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolculuğa ev sahipliği yaparak Avrupa’da 2. sıraya yerleşti" dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı rekordan rekora koşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uçak inmez dedikleri İstanbul Havalimanı rekordan rekora koşuyor. Havalimanımız geçtiğimiz yıl 84,5 milyon yolculuğa ev sahipliği yaparak Avrupa'da 2. sıraya yerleşti" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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