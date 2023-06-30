Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi yaptı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-Türkmenistan dostluğu ve bölgesel konular da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, liderler karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.

Görüşmede, Türkiye-Türkmenistan dostluğu ve bölgesel konular da ele alındı.