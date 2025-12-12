Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan'da aile fotoğrafı çekimine katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere geldiği Aşkabat'ta forum öncesi Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından karşılanmasının ardından aile fotoğrafı çekimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Barış ve Güven Forumu'na katılmak üzere geldiği dün akşam saatlerinde geldiği Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, davetli devlet ve hükümet başkanlarıyla birlikte Tarafsızlık Anıtı'na çelenk koyma törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çelenk koyma töreninin ardından "Uluslararası Barış ve Güven Forumu öncesinde, forumun yapıldığı Türkmenistan Maslahatlar Merkezi'ne geçti. Burada Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berdimuhamedov ile tokalaşarak fotoğraf çektirdi. Karşılama töreninin ardından aile fotoğrafı çekimine geçildi. Aile fotoğrafı çekiminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağında Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ve solunda ise Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugünkü Türkmenistan temasları kapsamında ikili görüşmelerde bulunacak. Uluslararası forum katılımcılarının onuruna verilecek yemeğe katılacak. - AŞKABAT