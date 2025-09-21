Haberler

Erdoğan, BM Genel Kurulu için New York'ta

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere kalabalık bir heyetle New York'ta bulunan Türkevi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere kalabalık bir heyetle New York'ta bulunan Türkevi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine geldi. Havalimanında Türkiye'nin Washington Büyürkeçisi Sedat Önal, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazar ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra New York'ta ikamet edeceği ve ikili görüşmelerini yapacağı Türkevi'ne geçti. Erdoğan, burada da kalabalık bir heyet tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü BM Genel Kuruluna hitap edecek. - NEW YORK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Eşini ve çocuğunu öldürmüştü! Doktorun kaza süsüyle işlediği cinayetten yasak aşk çıktı

Doktorun kaza süsüyle işlediği cinayetten yasak aşk çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.