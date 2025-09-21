Erdoğan, BM Genel Kurulu için New York'ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere kalabalık bir heyetle New York'ta bulunan Türkevi'ne geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentine geldi. Havalimanında Türkiye'nin Washington Büyürkeçisi Sedat Önal, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Muhittin Ahmet Yazar ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra New York'ta ikamet edeceği ve ikili görüşmelerini yapacağı Türkevi'ne geçti. Erdoğan, burada da kalabalık bir heyet tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı günü BM Genel Kuruluna hitap edecek. - NEW YORK