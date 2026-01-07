Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Trump'ın Maduro'ya Türkiye'ye gitmesini teklif ettiği iddiası) Böyle bir şey yok"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Türkiye'ye gitmesini teklif ettiği iddialarına ilişkin, "Böyle bir şey yok. Bize gelen böyle bir haber yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de gerçekleştirilen Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir gazetecinin DEM Parti'den bir görüşme talebinin gelip gelmediğini soruması üzerine Erdoğan, "Arkadaşlarımıza gelmiş. Galiba bir görüşme aralarında özellikle hanımlar, yapacaklar" cevabını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmenin planlanıp planlanmadığı yönündeki soruya ise Erdoğan, "Telefon görüşmelerimiz oldu. Hediyeleşmelerimizi yaptık her zamanki gibi" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Türkiye'ye gitmesini teklif etti' iddialarının sorulması üzerine Erdoğan, "Böyle bir şey yok. Bize gelen böyle bir haber yok" ifadelerini kullandı. - ANKARA