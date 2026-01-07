Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Trump'ın Maduro'ya Türkiye'ye gitmesini teklif ettiği iddiası) Böyle bir şey yok"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Türkiye'ye gitmesini teklif ettiği iddialarına ilişkin, "Böyle bir şey yok. Bize gelen böyle bir haber yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Türkiye'ye gitmesini teklif ettiği iddialarına ilişkin, "Böyle bir şey yok. Bize gelen böyle bir haber yok" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de gerçekleştirilen Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir gazetecinin DEM Parti'den bir görüşme talebinin gelip gelmediğini soruması üzerine Erdoğan, "Arkadaşlarımıza gelmiş. Galiba bir görüşme aralarında özellikle hanımlar, yapacaklar" cevabını verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmenin planlanıp planlanmadığı yönündeki soruya ise Erdoğan, "Telefon görüşmelerimiz oldu. Hediyeleşmelerimizi yaptık her zamanki gibi" dedi.

ABD Başkanı Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya Türkiye'ye gitmesini teklif etti' iddialarının sorulması üzerine Erdoğan, "Böyle bir şey yok. Bize gelen böyle bir haber yok" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Suriye ordusu, YPG ile çatışıyor! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi

SDG'ye silme operasyonu! Tüm mevziler meşru hedef ilan edildi
AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu

AK Parti'ye geçen vekilin sözleri parti grubuna damga vurdu
8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş

8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam
Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak
Fenerbahçe'nin yeni transferi şimdiden tarihe geçti

Şimdiden Fenerbahçe tarihine geçti
Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu! Durumları ağır

Kan donduran görüntü! Baba ve 3 oğlu sokak ortasında vuruldu
Canlı bomba ihbarı hastaneyi karıştırdı! Valilikten açıklama var

Hastaneyi karıştıran iddia! Halkı jet hızıyla tahliye ettiler