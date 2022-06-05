Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(3600 ek gösterge) 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcıları selamlası ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da partisinin "30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın kapanışında konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcıları selamlası ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da partisinin "30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın kapanışında konuştu. (6) AA / Muhammet Fatih Demirci - Politika Recep Tayyip Erdoğan Kızılcahamam Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(3600 ek gösterge) 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini... - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.