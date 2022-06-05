Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(3600 ek gösterge) 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini... - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(3600 ek gösterge) 5 milyonu aşkın memur ve emeklinin tamamını ilgilendiren bir formülle bu meseleyi çözdüğümüzün müjdesini...
AA - Muhammet Fatih Demirci - Politika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcıları selamlası ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da partisinin "30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın kapanışında konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcıları selamlası
ANKARA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam'da partisinin "30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın kapanışında konuştu. (6)
AA / Muhammet Fatih Demirci - Politika