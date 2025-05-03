Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TEKNOFEST gençliğiyle, Kuzey Kıbrıs'ın dört bir yanında yükselen eserlerimizle, stratejik projelerimizle nice asırlar boyunca...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TEKNOFEST gençliğiyle, Kuzey Kıbrıs'ın dört bir yanında yükselen eserlerimizle, stratejik projelerimizle nice asırlar boyunca burada olmaya devam edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TEKNOFEST gençliğiyle, Kuzey Kıbrıs'ın dört bir yanında yükselen eserlerimizle, stratejik projelerimizle nice asırlar boyunca burada olmaya devam edeceğiz" dedi. - LEFKOŞA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika