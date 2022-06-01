Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de sporcularla bir araya geldi - Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de sporcularla bir araya geldi
AA - Ahmet Alp Özden - Politika
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısının ardından 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Meclis'te sporcularla buluştu.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup toplantısının ardından 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü dolayısıyla Meclis'te sporcularla buluştu.
Buluşmada, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da hazır bulundu.
AA / Ahmet Alp Özden - Politika