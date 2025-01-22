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Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye evinden ayrıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan taziye evinden ayrıldı
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Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin cenazesine katılmak üzere Bolu'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, camiye geçmek üzere Gültekin ailesinin taziye evinden ayrıldı.

Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin cenazesine katılmak üzere Bolu'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, camiye geçmek üzere Gültekin ailesinin taziye evinden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangında 8 kişinin hayatını kaybettiği Gültekin ailesinin Kılıçarslan Mahallesi'ndeki evine taziye ziyaretinde bulundu. Erdoğan, Bolu'nun tanınan avukatlarından Yüksel Gültekin, dünürü Eski AK Parti Bolu Milletvekili Mehmet Güner ile AK Parti Kurucular Kurulu Üyesi Habibe Güner ve acılı aile bireylerine başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki ziyaretinin ardından cenaze namazına katılmak üzere Kalıcı Konutlar Camii'ne hareket etti.

Erdoğan'a TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Ayşe Keşir de eşlik etti. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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