Cumhurbaşkanı Erdoğan Tatlıses ile birlikte türkü söyledi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Tatlıses ile birlikte türkü söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da gençlerle buluşmasında ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile birlikte türkü söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Tatlıses ile birlikte türkü söyledi
ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da gençlerle buluşmasında ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile birlikte türkü söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da gençlerle buluştu. Haliliye Belediyesi tarafından yapılan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezindeki buluşmaya ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de katıldı. Burada gençlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile birlikte "Urfalıyam Ezelden" türküsünü seslendirdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika