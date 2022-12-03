Cumhurbaşkanı Erdoğan Tatlıses ile birlikte türkü söyledi Politika Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan Tatlıses ile birlikte türkü söyledi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da gençlerle buluşmasında ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile birlikte türkü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Tatlıses ile birlikte türkü söyledi ŞANLIURFA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da gençlerle buluşmasında ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses ile birlikte türkü söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'da gençlerle buluştu. Haliliye Belediyesi tarafından yapılan İbrahim Tatlıses Kültür Merkezindeki buluşmaya ünlü türkücü İbrahim Tatlıses de katıldı. Burada gençlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbrahim Tatlıses ile birlikte "Urfalıyam Ezelden" türküsünü seslendirdi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan İbrahim Tatlıses Şanlıurfa Politika Haberler

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