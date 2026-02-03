Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da resmi törenle karşılandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan'da resmi törenle karşılandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Suudi Arabistan'da Yemame Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Suudi Arabistan'da Yemame Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında geldiği Suudi Arabistan'da temaslarına başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından Yemame Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Törende iki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından liderler, birbirlerine heyetlerini tanıttı. İki lider, daha sonra ikili görüşmeye geçti. - RİYAD

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Komşuları 'evin soyuluyor' diye aradı, kameraya bakınca hayatının şokunu yaşadı

Komşuları 'evin soyuluyor' diye aradı, kameraya bakınca şoku yaşadı
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
Galatasaray orta saha transferinde mutlu sona ulaştı

Transfer sonuçlandı! İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası
Kocaelispor, Skriniar'ın cezalandırılması için TFF'ye başvuru yaptı

Skriniar'ın başı büyük dertte
Epstein kayıtları ifşa etti: Trump, arkadaşlarının eşleri ile birlikte olmayı severdi

Epstein kayıtları ifşa etti: Trump yakın arkadaşlarının eşleri ile...