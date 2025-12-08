Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'nü kutladı Açıklaması

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye halkının 8 Aralık Hürriyet Günü'nü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriyeli kardeşlerimizin son bir yılda her türlü zorluğa, sabotaj girişimine ve kışkırtmalara rağmen katettiği yolu takdirle ve memnuniyetle karşılıyoruz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Suriyeli kardeşlerimizin son bir yılda her türlü zorluğa, sabotaj girişimine ve kışkırtmalara rağmen katettiği yolu takdirle ve memnuniyetle karşılıyoruz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, yıllar süren zulüm düzeninin, çok ağır bedellerin, büyük acıların, türlü zorlukların ardından Suriyelileri özgürlüğüne kavuşturan "8 Aralık Devrimi"nin birinci yılını tebrik etti.

Devrik rejimin ve terör örgütlerinin saldırılarında şehit olanları rahmetle yad ettiğini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"8 Aralık Suriye Hürriyet Günü'nde kardeş Suriye halkına Türkiye'nin en kalbi selam ve muhabbetlerini iletiyorum. Suriyeli kardeşlerimizin son bir yılda her türlü zorluğa, sabotaj girişimine ve kışkırtmalara rağmen katettiği yolu takdirle ve memnuniyetle karşılıyoruz. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, içeride tüm kesimleriyle toplumsal barışı sağlaması, huzur ve istikrar merkezi olarak bölgesinde temayüz etmesi için gereken her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA / İrem Demir - Politika
