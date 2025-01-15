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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin Yeni Dışişleri Bakanı ile Görüştü

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Merhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab'ı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani ile görüştü

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Savunma Bakanı Merhef Ebu Kasra ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Kabulde, Suriye'deki son durum ile ülkenin toprak bütünlüğünün muhafazası temelinde atılacak adımlar ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad rejiminin arkasında büyük yıkım bıraktığını, Türkiye'nin kardeş Suriye halkının acil ihtiyaçlarının karşılanmasına ve ülkenin yeniden imarında yürütülecek çalışmalara destek olacağını ifadeyle, bu minvalde Suriye'ye yönelik uluslararası yaptırımların kaldırılmasının önemini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin geleceğinde terör örgütlerine yer olmadığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin Yeni Dışişleri Bakanı ile Görüştü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜLYA KEKLİK - Politika
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