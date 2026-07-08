Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'yı NATO Zirvesi'nde Kabul Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 36. NATO Liderler Zirvesi kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da katıldı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 36'ncı Liderler Zirvesi kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 36'ncı? ?NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi. Kabulde Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve MİT Başkanı İbrahim Kalın eşlik etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı