Erdoğan: Hiçbir vatandaşımız misafir değil, ev sahibidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şunu bir defa çok açık ve net söylemek isterim. Bu ülkede, Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir, sığıntı değildir, öteki değildir, üvey evlat değildir. Bilakis, hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur, bu milletin öz evladıdır." - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı