Haberler

Erdoğan: Hiçbir vatandaşımız misafir değil, ev sahibidir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şunu bir defa çok açık ve net söylemek isterim. Bu ülkede, Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip hiç kimse vatan toprağında misafir değildir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şunu bir defa çok açık ve net söylemek isterim. Bu ülkede, Türkiye Cumhuriyeti kimliğine sahip hiç kimse vatan toprağında misafir değildir. Kiracı değildir, sığıntı değildir, öteki değildir, üvey evlat değildir. Bilakis, hepsi de bu vatan toprağında mülk sahibidir, ev sahibidir. Bu milletin asli unsurudur, bu milletin öz evladıdır." - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
Galatasaray'da Torreira için son karar çıktı

Yıldız isim için son karar çıktı! Taraftar merakla bekliyordu
E-5'e böyle atladı, trafiği birbirine kattı

E-5'i birbirine kattı
1 kilo altın çöpe gitti! Didik didik her yerde arıyorlar

Çöpte servet avı! Bakmadıkları yer kalmadı, hiçbir yerde yok
Cüneyt Özdemir ve Nevzat Aydın birbirine girdi! Küfürler havada uçuştu

Birbirlerine girdiler! Cüneyt Özdemir ağzını fena bozdu
5 gollü maça damga vuran an: Ne yapıyorsun Mbappe?

Ne yapıyorsun Mbappe?
Hakan Çalhanoğlu'ndan beklenen açıklama geldi: Sorumluluğu herkesten önce ben üstleniyorum

Beklenen açıklamayı yaptı!