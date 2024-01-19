Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleymaniye Camii'nde Kur'an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi tarafından Süleymaniye Camii'nde düzenlenen Uluslararası Hadis Araştırmaları Takdim ve İcazet Merasimi'ne katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Erdoğan, ardından ardından Kur'an okudu.

Törende önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşananlara atıfta bulunarak "Gazze ve Filistin halkı başta olmak üzere dünyada zulme uğrayan kardeşlerimiz için dua ediyoruz" dedi.

İcazet alan ve alacak olanlara başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,konuşmasının ardından Kur'an okudu. O anlar, camide bulunan vatandaşların kamerasına böyle yansıdı.