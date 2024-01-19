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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleymaniye Camii'nde Kur'an-ı Kerim okudu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süleymaniye Camii'nde düzenlenen hadis araştırmaları takdim ve icazet töreninin ardından Kur'an okudu. O anlar, camide bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi tarafından Süleymaniye Camii'nde düzenlenen Uluslararası Hadis Araştırmaları Takdim ve İcazet Merasimi'ne katıldı. Törende açıklamalarda bulunan Erdoğan, ardından ardından Kur'an okudu.

Törende önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze'de yaşananlara atıfta bulunarak "Gazze ve Filistin halkı başta olmak üzere dünyada zulme uğrayan kardeşlerimiz için dua ediyoruz" dedi.

İcazet alan ve alacak olanlara başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan,konuşmasının ardından Kur'an okudu. O anlar, camide bulunan vatandaşların kamerasına böyle yansıdı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (7)

Goethegitme:

Zoruna gidenler toplansın

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mardinli yiğit:

Mesele KUR'AN okumak değil, onun verdiği mesajı hayatı yansıtabilmektir..

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Mevlüt Güler:

Emeklilerin ruhuna okumuştur

yanıt9
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Alp EREN:

Arabistanlı Lawrence de kuran okur namaz kılardı.Goethe altına giden

yanıt9
yanıt1
haksız mıyım:

neredennn nereye... bu ülke ne pislikler gördü. kuranı yasaklayanlardan... kuran okuyan cbaşkanına. elhamdülillah

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sade vatandaş:

Allah kabul etsin ne mutlu bize yetimin milletin devletin hakkını koruyup kollayan kimseye yedirmeyen devlet büyüklerimiz var İmamoğluda Eyüpte kuran okumuştu

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Mevlüt Güler:

Emeklilerin ruhuna okumuştur...

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